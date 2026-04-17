Potenza, in provincia incontro formativo con Cristina Bellemo, vincitrice del Premio Andersen nel 2021 come migliore scrittrice italiana per l’infanzia. I dettagli

Prosegue il percorso formativo del progetto “Chi legge cammina”, promosso da ArtePollino APS e finanziato dal Centro per il libro e la lettura, dedicato a insegnanti, a volontarie e volontari delle biblioteche.

L’iniziativa punta a rafforzare le competenze nella promozione della lettura e a consolidare comunità educanti capaci di generare partecipazione e consapevolezza.

Il progetto intreccia lettura, territorio e cammino.

Attraverso incontri, laboratori e momenti formativi, valorizza la lettura come esperienza di crescita individuale e collettiva e come strumento di cittadinanza attiva.

Tra le azioni previste, particolare rilievo assume l’incontro formativo con Cristina Bellemo, vincitrice del Premio Andersen nel 2021 come migliore scrittrice italiana per l’infanzia, tra le voci più luminose e sensibili della letteratura contemporanea.

La sua scrittura, capace di farsi lieve e profonda allo stesso tempo, attraversa l’infanzia con rispetto e meraviglia, restituendo a lettrici e lettori uno sguardo nuovo sul mondo e sulle sue domande essenziali.

All’interno del modulo: “Cosa e come leggere: il lungo percorso in cui impariamo a leggere” Cristina Bellemo condurrà due incontri formativi in presenza: un cammino che intreccia competenza e ascolto, teoria e stupore, offrendo a insegnanti e volontari strumenti per accompagnare la crescita dei più giovani attraverso la letteratura.

Le attività si terranno:

Martedì 21 aprile, ore 17:30, presso l’Istituto Comprensivo Lauria;

Mercoledì 22 aprile, ore 17:30, presso la Biblioteca di Latronico (Contrada Calda).

Eccezionalmente, le due giornate di formazione saranno aperte al pubblico, offrendo alla comunità locale un’opportunità unica di partecipazione a un’esperienza di alto valore culturale e formativo.

Il Presidente di ArtePollino APS, Gaetano Lofrano, sottolinea come il progetto rappresenti un investimento strategico per i territori delle aree interne, dove le biblioteche svolgono un ruolo essenziale come presidi di cultura e democrazia. Rafforzarne la funzione significa sostenere luoghi di accesso alla conoscenza, contrastare l’isolamento sociale e offrire alle nuove generazioni strumenti per interpretare criticamente il presente e costruire il futuro.

Il progetto si conferma così un’azione culturale strutturata e di lungo respiro, capace di attivare reti, competenze e visioni condivise nei territori coinvolti.

“Chi legge cammina” è un progetto di ArtePollino APS, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

Partner di progetto sono Arci Lauria, Circolo Arci Francaviva, i Comuni di Chiaromonte, Episcopia, Francavilla in Sinni, Latronico e Lauria, la Soc. Coop. Il Salone dei Rifiutati, l’Istituto Comprensivo Don Bosco Francavilla in Sinni e l’Istituto Comprensivo Lauria.