Potenza: in provincia pista di pattinaggio sul ghiaccio per la gioia di grandi e piccini! I dettagli

Quest’anno il Natale a Castelgrande avrà un cuore nuovo.
Il Comune annuncia l’apertura della pista di pattinaggio, un’attrazione pensata per portare nel paese un flusso fresco di ragazzi, famiglie e visitatori dai centri vicini.
L’idea è semplice regalare al borgo un luogo che inviti a muoversi, ridere, fermarsi un po’ più del previsto.
La pista troverà posto in un’area centrale e diventerà uno dei punti vivi delle festività.
Chi arriverà da fuori potrà scoprire un paese che non si limita ad accendere le luci, ma costruisce occasioni concrete per vivere il Natale in modo diverso.
Chi vive qui troverà un motivo in più per uscire, incontrarsi, sentirsi parte di un movimento positivo.
Una pista di pattinaggio è un’attrazione semplice, ma quando viene messa al centro di un borgo diventa qualcosa che cambia l’atmosfera.
Il suono dei pattini, le risate dei bambini, gli scatti dei ragazzi che provano a prendere velocità trasformano lo spazio in un invito.
Un invito a raggiungere Castelgrande, a passarci un pomeriggio, a tornare.
L’amministrazione guarda con soddisfazione a un progetto che amplia l’attrattiva delle festività e rafforza la presenza di Castelgrande nella geografia natalizia dei paesi limitrofi.