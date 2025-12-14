Potenza: in questa Parrocchia la Luce proveniente dalla grotta di Betlemme. Il bel gesto di questa Associazione

L’Arcivescovo di Potenza ha accolto presso la parrocchia di Santa Cecilia a Potenza la Luce proveniente dalla grotta di Betlemme.
Consegnata ai gruppi Scout di Basilicata è stata condotta nelle Parrocchie, nell’Ospedale ed in Carcere.
Ha ricordato Monsignor Carbonaro:
“La vera luce che possiamo accendere nelle nostre vite è quella di Gesù.
Questa guarisce il cuore rispetto a quelle che passano, lasciando il vuoto.
Il Natale che ha dimenticato il festeggiato, i cristiani hanno il compito di riaccenderlo di senso”.