Potenza: in questa Parrocchia la Luce proveniente dalla grotta di Betlemme. Il bel gesto di questa Associazione

14 Dicembre 2025

L’Arcivescovo di Potenza ha accolto presso la parrocchia di Santa Cecilia a Potenza la Luce proveniente dalla grotta di Betlemme.

Consegnata ai gruppi Scout di Basilicata è stata condotta nelle Parrocchie, nell’Ospedale ed in Carcere.

Ha ricordato Monsignor Carbonaro:

“La vera luce che possiamo accendere nelle nostre vite è quella di Gesù.

Questa guarisce il cuore rispetto a quelle che passano, lasciando il vuoto.

Il Natale che ha dimenticato il festeggiato, i cristiani hanno il compito di riaccenderlo di senso”.