Potenza: inaugurata una panchina rossa per l’eliminazione della violenza contro le donne. I dettagli

Due panchine rosse, che sono assurte ormai a simbolo della lotta alla violenza di genere: la Camera di commercio della Basilicata, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ne ha inaugurata una presso la sede di Potenza in via dell’Edilizia e ne inaugurerà una seconda nel pomeriggio, alle 15.30, presso la sede camerale di Matera in via Lucana.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) e sostenuta dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera, rientra nel più ampio impegno del Sistema camerale lucano nel promuovere la cultura del rispetto e della parità di genere sia all’interno dell’organizzazione sia sul territorio.

A Potenza, la presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell’Ente camerale, Caterina Famularo, ha rimarcato come “Questo simbolo debba continuare a far riflettere su situazioni quotidiane, di cui i femminicidi sono solo la punta dell’iceberg.

Ci sono ancora moltissime forme di violenza subdole e silenziose da combattere, sia in ambito sociale che lavorativo e imprenditoriale”.

Vittoria Rotunno, presidente della Commissione Regionale per le Pari opportunità, ha aggiunto che “Si tratta di iniziative che contribuiscono a tenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere, che purtroppo produce ancora troppe vittime.

E’ importante che sulla questione ci sia sempre più anche la presenza maschile, perchè si generi un’alleanza di tutte e tutti”.

Margherita Perretti, presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile della Cciaa, ha concluso dicendo che “La scelta simbolica della data e della panchina rossa davanti alla Camera di commercio intende rafforzare il connubio tra un luogo di lavoro – la casa delle imprese – e il concetto di rispetto, da applicare in tutte le declinazioni possibili”.