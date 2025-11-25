Potenza: per gli studenti dell’Istituto Alberghiero un momento di riflessione e sensibilizzazione su un tema drammaticamente attuale. I dettagli

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Potenza hanno partecipato a un evento speciale in diretta streaming promosso dall’associazione “Una Nessuna Centomila”.

L’incontro, seguito da diverse classi dell’istituto, ha rappresentato un momento di riflessione e sensibilizzazione su un tema drammaticamente attuale.

L’obiettivo è stato quello di stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza e responsabilità civile, favorendo il dialogo e l’impegno contro ogni forma di discriminazione e abuso.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo della scuola, che punta a formare non solo futuri professionisti, ma anche cittadini attivi, sensibili ai temi della giustizia sociale e del rispetto.

Grazie alla partecipazione attiva degli studenti e alla guida attenta dei docenti, la scuola si conferma un presidio di cultura e legalità, aperta al confronto con il territorio e con le realtà associative impegnate sul fronte dei diritti.