L’Anas ieri ha reso noto che sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” il traffico era temporaneamente rallentato in entrambe le direzioni, in località Acquafredda nel comune di Maratea (km 226), provincia di Potenza, per incidente.

Nello sbandamento autonomo, un motociclista è rimasto ferito.

Da chiarire la dinamica di quanto accaduto.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)