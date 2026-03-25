Potenza: insediato il nuovo Consiglio Provinciale. Ecco i dettagli

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza, segnando l’avvio di una nuova fase per l’Ente.

Durante la seduta, il Presidente Christian Giordano ha illustrato l’aggiornamento delle linee programmatiche ribadendo la visione della Provincia come “Casa delle 100 Comunità”, un punto di riferimento per le esigenze dei cittadini.

Ha spiegato Giordano:

“Le competenze del nostro Ente sono variegate e fondamentali.

Nel tempo abbiamo condiviso strategie e lavorato dando attuazione agli obiettivi prefissati.

Sono certo che continueremo a operare coesi al servizio di un Ente che si è dimostrato virtuoso.

Ne è un esempio la gestione dei fondi del PNRR: la Provincia di Potenza, infatti, si distingue a livello nazionale per aver intercettato la totalità delle risorse destinate all’edilizia scolastica.

Un risultato che permetterà, nei prossimi mesi, di consegnare alle comunità scuole moderne, sicure e all’avanguardia.

Risultati altrettanto ragguardevoli sono stati raggiunti sul versante della viabilità, con traguardi storici come la consegna della Serrapotina.

Proprio questo settore, però, presenta le sfide più complesse a causa della cronica scarsità di risorse.

In questi giorni abbiamo avviato un’interlocuzione con la Regione Basilicata che ci permetterà di far partire i cantieri in tutto il territorio sulla base di una programmazione organica.

Guardando alle sfide future centrale è la proposta che stiamo portando avanti da tempo: trasformare l’edificio dell’ex Ospedale San Carlo in uno studentato.

La Provincia è pronta a mettere a disposizione questo immobile, auspicando che la Regione colga questa straordinaria opportunità capace di generare benefici immediati per il capoluogo lucano e non solo.

Altrettanto importante l’intervento che interessa l’Auditorium del Conservatorio ‘Gesualdo da Venosa’ di Potenza, un fiore all’occhiello per l’intero territorio che sarà presto riconsegnato alla comunità.”

Il Presidente Giordano ha poi evidenziato come significativa sia stata la restituzione alla cittadinanza di altri spazi di immenso valore storico e culturale, come Torre Guevara e Villa del Prefetto. Parallelamente, rilevanti sono stati gli investimenti sulla sostenibilità e sull’inclusione: dall’aggiornamento del Piano Strutturale, all’ottenimento della Certificazione di Parità.

Un nuovo primato per l’Ente che si inserisce nel percorso di sensibilizzazione portato avanti anche attraverso la nomina dei Garanti.

Lo stesso ha concluso:

“La Provincia di Potenza si sta distinguendo per la sua capacità di programmazione che porteremo avanti lavorando uniti per il benessere delle nostre comunità.”

Un nuovo percorso fondato su coesione e coerenza, condiviso dai consiglieri neo eletti che, nei loro interventi, hanno confermato la volontà di proseguire lungo il solco tracciato, ponendo al centro la collaborazione e il servizio al territorio.