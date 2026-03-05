Potenza, la Provincia torna al voto: le liste presentate

Domenica 8 marzo, dalle 8.00 alle 20.00, nella sede della Provincia di Potenza, in Piazza Mario Pagano, si vota per eleggere i dodici componenti del Consiglio provinciale.
Sei le liste presentate:
- “La Provincia dei 100 Comuni” con sei candidati: Aloisio Valeria, De Rosa Rocco, Nardella Alfonso, Quatti Barbara, Russo Giovanni, Bochicchio Margherita.
- “Provincia Unita – Centro Sinistra Unito” che sostiene: Claps Vitina, Giordano Alessio, Falabella Salvatore, Iosco Caterina, Pietrafesa Rosa, Simonetti Luigi, Smaldone Pierluigi, Stella Brienza Enzo, Guidetti Giammarco, Rizzo Giovanna.
- “Casa Riformista – Italia Viva – Progetto Civico Italia” che sostiene: Cillo Maria, Sinisgalli Filippo, Arleo Tiziana, De Bonis Felicetta, Grieco Anna Maria, Labanca Francesco, Latorraca Antonio, Vigna Vincenzo.
- “Azione con Calenda” che propone: Coletta Carmen, Conte Carmine Antonio, De Salvo Giuseppe, Giorgio Valeria Carmela, Labanca Giuseppina, Pace Carminedavide, Ponzo Stefania, Salvia Jessica, Schettino Donato.
- “Forza Italia Berlusconi” composta da otto candidati: Bartolomeo Nicola, Briglia Rossana, Calcagno Rosaria, Dibuono Pietro, Di Sanzo Giovanna, Mitolo Giuseppe, Restaino Gianmichele e Termine Viviana.
- “Fratelli d’Italia” che propone: Vigilante Antonio, Grieco Serena, Cicchella Antonio, Pippa Federico, Innella Debora, Veneziano Lazzaro, Gerardi Rosita.
Gli aventi diritto al voto sono 1190, tra sindaci e consiglieri dei 100 comuni della provincia, e potranno esprimere ciascuno una sola preferenza per eleggere i dodici membri del nuovo Consiglio.
Al termine delle operazioni di voto e di tutti gli adempimenti di rito, verrà effettuato lo scrutinio che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale della Provincia di Potenza.