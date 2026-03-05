Lo sport lucano celebra i suoi protagonisti. La cerimonia a Brienza

Lo sport lucano celebra i suoi protagonisti.
Il prossimo 12 marzo 2026, alle ore 16:00, la suggestiva cornice della Sala ex Refettorio del Municipio di Brienza ospiterà la cerimonia di consegna del prestigioso premio “FIJLKAM BASILICATA COMMUNITY – Un anno di successi”.
L’evento, promosso dal Comitato Regionale FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), nasce per dare un riconoscimento formale a chi si è distinto non solo per i risultati agonistici, ma per il contributo umano e sociale alla crescita del movimento sportivo regionale.
Il premio viene conferito alle eccellenze lucane che si sono rese interpreti di un impegno costante e di una sensibilità non comune verso la Federazione.
Come sottolineato dal Comitato, i premiati rappresentano un “esempio luminoso di chi costruisce il futuro dello sport” nella nostra Regione, ponendosi come punti di riferimento preziosi per l’intera comunità.
“Non si tratta solo di celebrare i successi tecnici,” spiegano gli organizzatori, “ma di premiare la passione e l’attenzione che rendono lo sport un pilastro della società lucana.”
Dettagli dell’evento:
- Data: 12 marzo 2026;
- Orario: ore 16:00;
- Luogo: Sala ex Refettorio del Municipio, Brienza (PZ).
Di seguito la locandina con i dettagli.