Potenza: la Scuola De Sarlo–De Lorenzo della provincia trionfa alle Finali dei Campionati Italiani Studenteschi di Baseball5! Complimenti ai giovani atleti

Un’impresa sportiva destinata a lasciare il segno nella storia scolastica del territorio.

La scuola superiore “De Sarlo–De Lorenzo”, con i plessi di Lagonegro e Latronico, ha conquistato il titolo nazionale alle Finali dei Campionati Italiani Studenteschi di Baseball5, imponendosi come una delle realtà più brillanti e dinamiche del panorama sportivo giovanile italiano.

Il torneo finale denominato School Cup, organizzato dalla FIBS in collaborazioni con enti ed istituzioni scolastiche della regione Val D’Aosta, è stato disputato lo scorso fine settimana ad Aosta.

Dopo un percorso di qualificazione impeccabile, caratterizzato da grinta, spirito di squadra e grande disciplina, gli studenti dell’istituto lucano sono approdati alla fase finale con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli.

In campo hanno dimostrato maturità tattica, determinazione e un affiatamento che ha fatto la differenza nei momenti più delicati della competizione.

Le partite decisive sono state un concentrato di emozioni: difese spettacolari, attacchi rapidi e precisi, e una tenacia che ha permesso alla squadra di mantenere la lucidità anche nelle situazioni più complesse.

La vittoria finale è arrivata grazie a un lavoro collettivo straordinario e alla capacità di ogni atleta di mettere al servizio della squadra il proprio talento.

Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti accompagnatori e dai dirigenti scolastici, che hanno sottolineato come questo risultato rappresenti non solo un traguardo sportivo, ma anche umano e formativo.

Il progetto sportivo dell’istituto, infatti, da anni promuove valori come il rispetto, l’inclusione, la cooperazione e l’educazione al movimento, trovando nel Baseball5 una disciplina ideale per coinvolgere gli studenti e stimolarne la crescita.

La vittoria della De Sarlo–De Lorenzo è motivo di orgoglio per le comunità di Lagonegro e Latronico, che hanno sostenuto con entusiasmo i propri ragazzi. Un successo che testimonia la forza di un territorio capace di generare eccellenze, grazie al lavoro congiunto di scuola, famiglie e istituzioni locali.

Gli studenti tornano a casa con un titolo prestigioso, ma soprattutto con un’esperienza indimenticabile che li accompagnerà nel loro percorso scolastico e sportivo.

E la scuola, fiera dei suoi giovani campioni, può guardare al futuro con ancora più entusiasmo, consapevole di aver scritto una pagina importante nei Campionati Italiani Studenteschi.

Complimenti ai campioni d’Italia della De Sarlo–De Lorenzo: un esempio di passione, impegno e successo!