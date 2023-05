Potenza: lavori su queste strade! Ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza informa:

“Premesso che è necessario eseguire da parte di ‘S.A. APIBAS S.P.A.’, i lavori di fresatura e rifacimento del manto bituminoso delle seguenti strade, via della Fisica, via della Siderurgica, e via della Chimica, pertanto con la nota del 12/5/2023 acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 53887, la ditta incaricata ‘L.T.R. ASFHALT’ chiede la regolamentazione della viabilità nelle predette vie;

Considerato che:

è necessario emettere apposita ordinanza di divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata (0-24) ed il senso unico alternato regolamentato da movieri e/o chiusura al traffico veicolare del tratto interessato dai lavori, per permettere alla ditta richiedente di perimetrare volta per volta l’area di intervento in assoluta sicurezza;

Visto:

– il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7);

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – ‘Funzioni e responsabilità della dirigenza’;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

dal giorno 15/5/2023 dalle ore 8.30 e fino a ultimazione dei lavori il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata (0-24) ed il senso unico alternato regolamentato da movieri e/o chiusura al traffico veicolare del tratto interessato dai lavori, nelle seguenti vie:

1. in via della Fisica;

2. in via della Siderurgica;

3. in via della Chimica“.

Di seguito i dettagli dell’Ordinanza.

