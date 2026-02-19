Potenza – Melfi: riapre al traffico questa galleria. Gli interventi effettuati

Anas informa che:

“Lungo la strada statale 658 “Potenza–Melfi” Anas ha concluso quest’oggi, giovedì 19 febbraio, i lavori di ripristino strutturale della galleria ‘Cardinale’, situata tra il km 50,723 e il km 50,883 nel territorio comunale di Melfi, in provincia di Potenza.

Con la conclusione delle attività, la galleria è stata riaperta al traffico, eliminando le deviazioni provvisorie attive in precedenza lungo la tratta interessata dai lavori.

In tale occasione erano presenti in loco, tra gli altri:

l’Assessore alle Infrastrutture e Vicepresidente Regione Basilicata, Pasquale Pepe,

il Responsabile di Anas Basilicata, Giancarlo Luongo,

il Sindaco del Comune di Melfi, Giuseppe Maglione,

rappresentanti delle Forze dell’Ordine Locali e dei Vigili del Fuoco.

I lavori nella galleria ‘Cardinale’, avviati nella primavera del 2025, si erano resi necessari a seguito dell’accertamento di una lesione longitudinale in calotta.

Nel dettaglio, l’intervento eseguito – per un investimento complessivo di circa 3,2 milioni di euro – ha riguardato:

il consolidamento della struttura esistente,

la realizzazione della nuova calotta in cemento armato e delle opere di fondazione,

oltre all’impermeabilizzazione della struttura e alla realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio delle acque.

A servizio della galleria, inoltre, Anas ha già programmato – con conclusione prevista entro la prossima estate – un intervento impiantistico (non oggetto dell’appalto principale concluso) per l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, che consentirà di incrementare ulteriormente gli standard di sicurezza e comfort di guida, sia nelle ore diurne che notturne.

Per completezza di informazioni, si rappresenta che lungo la SS658, nel tratto tra il km 48,130 e il km 58,900, resta in vigore la limitazione al traffico per i mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate per l’esecuzione di attività di manutenzione o verifiche relative a tratti del corpo stradale interessati da fenomeni localizzati di franamento”.