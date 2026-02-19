Basilicata: rapina una farmacia e tenta il colpo in un supermercato! L’intervento della Polizia

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto, in quasi flagranza di reato, l’autore di due rapine – una tentata e una consumata – perpetrate ai danni di un supermercato e di una farmacia del centro cittadino.

L’intervento è scaturito da diverse segnalazioni pervenute al numero di emergenza, che fornivano una dettagliata descrizione dell’uomo e precise indicazioni sulla sua direzione di fuga.

Informazioni che hanno consentito agli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile di intervenire con estrema rapidità nell’area segnalata.

Determinante si è rivelata anche la collaborazione di un cittadino, grazie alla quale gli operatori sono riusciti a individuare l’abitazione in cui il presunto autore si era rifugiato, nel tentativo di sottrarsi alle ricerche.

Gli agenti hanno, quindi, fatto ingresso nell’appartamento, dove hanno rintracciato il soggetto, perfettamente corrispondente alla descrizione fornita in precedenza.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati la somma di circa 690 euro, provento della rapina, il coltello utilizzato per minacciare le vittime e gli indumenti indossati al momento dei fatti.

L’attività di ricostruzione svolta dalla Squadra Mobile ha consentito, attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere e le dichiarazioni delle vittime, di raccogliere forti elementi indiziari a carico del presunto autore.

Al termine delle attività, su disposizione dell’A.G., l’uomo è stato associato al carcere.