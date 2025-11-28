Potenza, Motor France annuncia il lancio di Kia Stonic per una serata dallo stile rinnovato e dai sapori autentici con vini e dolci artigianali!

La concessionaria Motor France è lieta di annunciare l’imminente presentazione della nuova Kia Stonic.
L’evento è in programma per sabato 29 novembre, alle ore 18:00, presso la sede ufficiale Kia in Via dell’Edilizia 21.
L’appuntamento rappresenta un momento chiave per il mercato automobilistico locale, offrendo al pubblico l’opportunità di visionare in anteprima il modello Stonic, che si presenta con un design evoluto e l’integrazione delle più recenti tecnologie della casa coreana.
La presentazione sarà arricchita da un itinerario enogastronomico curato in collaborazione con prestigiose realtà del territorio.
Gli ospiti potranno partecipare a un percorso degustativo di vini selezionati, grazie alla partnership con la Cantina di Bacco e la Cantina di Venosa, e concludere con le specialità dolciarie artigianali della Pasticceria Giacummo.
Motor France rivolge l’invito ad appassionati di motori e alla cittadinanza intera per una serata che coniuga l’innovazione della gamma Kia con l’eccellenza dei sapori autentici lucani.
Questa la locandina dell’iniziativa.