Potenza, niente acqua in questa zona

Acquedotto lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 16:28 del 12/12/2025 alle 20:30 del 12/12/2025 in:
- Zona Bucaletto
Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.
“Apprendiamo con stupore, e con inevitabile disappunto, la decisione dell’Amministrazione comunale di introdurre sensi unici su Corso Garibaldi, Corso Umberto e via Acerenza senza alcuna…
Consueto appuntamento per l’Hospice pediatrico ‘Il sentiero delle fiabe’ di Lauria con la consegna dei panettoni solidali alle famiglie dei bimbi presi in carico. Un…
Si è svolta oggi a Savoia di Lucania la prima tappa del progetto di laboratorio di lettura per i bambini della scuola dell’infanzia intitolato “La…
Dopo quattro lunghi anni di attesa, i lavoratori dell’ex Consorzio di sviluppo industriale di Potenza hanno finalmente il Tfr. Questo il commento del segretario generale,…
Sarà il Potenza a sfidare la Ternana nella semifinale di Coppa Italia Lega Pro. Al contrario dei turni precedenti, qui andrà in scena una doppia…
Lunedì 15 dicembre alle ore 18.00, presso il “Giubileo Maison” di Pignola, si terrà la cerimonia di premiazione della XXXV edizione del Premio di Medicina…
In occasione delle imminenti festività natalizie, il Questore di Potenza ha voluto incontrare tutto il personale della Polizia di Stato della provincia di Potenza e…
Un vasto campo anticiclonico determina condizioni di bel tempo su Puglia, Molise e Basilicata garantendo spazi soleggiati e temperature miti. Fase stabile che si protrarrà…
I Musei Nazionali della Basilicata, con i direttori Carmelo Colelli, Sabrina Mutino e Francesco Tarlano, hanno partecipato al primo corso di “𝑴𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑨𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀”, l’innovativo percorso…
Il 13 dicembre, in occasione della tradizionale festività di Santa Lucia, per la prima volta in Italia, sarà organizzato un grande concerto in simultanea nelle…
È online sul Portale Unico del Reclutamento il concorso pubblico per l’assunzione di 1800 Assistenti nei ruoli del Ministero della cultura (MIC). La selezione mira…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della UIL FPL Basilicata: “La UIL FPL, insieme alle RSU, ha partecipato alla riunione della delegazione trattante dell’ARLAB, un…