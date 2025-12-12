ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in questa zona

12 Dicembre 2025

Acquedotto lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 16:28 del 12/12/2025 alle 20:30 del 12/12/2025 in:

  • Zona Bucaletto

Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.