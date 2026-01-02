Potenza, niente acqua in queste 11 zone

Acquedotto Lucano fa sapere cha a Potenza, per ripristinare il livello dei serbatoi, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 21:00 del 02/01/2026 alle 06:00 del 03/01/2026 in:
- Via della Genziana,
- Via dell’Agrifoglio,
- Via delle Mattine,
- C.da Baragiano,
- C.da Cavaliere,
- C.da San Francesco,
- C.da Avigliano Scalo,
- C.da Stompagno,
- Via Laimarella,
- C.da Barrata,
- C.da Tiera Tufaroli
- zone limitrofe servite dal serbatoio Romaniello Piccolo.
Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.