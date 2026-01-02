ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in queste 11 zone

2 Gennaio 2026

Acquedotto Lucano fa sapere cha a Potenza, per ripristinare il livello dei serbatoi, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 21:00 del 02/01/2026 alle 06:00 del 03/01/2026 in:

  • Via della Genziana,
  • Via dell’Agrifoglio,
  • Via delle Mattine,
  • C.da Baragiano,
  • C.da Cavaliere,
  • C.da San Francesco,
  • C.da Avigliano Scalo,
  • C.da Stompagno,
  • Via Laimarella,
  • C.da Barrata,
  • C.da Tiera Tufaroli
  • zone limitrofe servite dal serbatoio Romaniello Piccolo.

Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.