Tito apre le porte al Coro “L’Ottava Nota” in uno spettacolo unico che unirà il sacro del Natale al pop di Sanremo. L’iniziativa

La musica come ponte tra tradizione, cultura popolare e inclusività.

Domenica 4 Gennaio 2026, alle ore 20:30, il Teatro Cecilia – Centro per la Creatività di Tito aprirà le porte alla terza edizione di “Natale in Allegria”.

L’evento, organizzato dall’associazione Young Minds – Events&Co., vedrà come protagonista il Coro “L’Ottava Nota” in uno spettacolo unico che fonde l’atmosfera delle festività con la storia della musica italiana.

Dalle carole natalizie ai 75 anni di Sanremo, il concerto si svilupperà in due momenti distinti.

La prima parte sarà dedicata ai classici della tradizione natalizia, capaci di emozionare e unire generazioni diverse.

La seconda parte renderà omaggio ai 75 anni del Festival della Canzone Italiana, un pilastro dell’identità culturale del nostro Paese che, dal 1951 a oggi, ha saputo raccontare l’evoluzione della società italiana attraverso le note.

Per celebrare questo anniversario, sul palco, oltre al Coro, si alterneranno talentuosi artisti lucani: Pierpaolo Micca, Monica Messina, Michela Pisillo, Sofia Pace, Brago e Mor, che reinterpreteranno i brani più iconici dell’Ariston, alcuni anche insieme al Coro.

A guidare l’evento sono le parole dei responsabili di “Young Minds – Events&Co.”, che sottolineano il valore culturale e sociale dell’iniziativa.

Danilo Logiodice, Presidente dell’Associazione Young Minds:

“Siamo orgogliosi di giungere alla terza edizione di un format che cresce anno dopo anno, ne è dimostrazione il fatto che quest’anno l’evento si svolgerà in una location d’eccezione.

Con ‘Natale in Allegria’ la nostra associazione vuole dimostrare che il territorio lucano è vivo e capace di produrre cultura di qualità.

Quest’anno la sfida è ancora più grande: unire il sacro del Natale al pop di Sanremo, creando un evento che parli a tutte le fasce d’età e che valorizzi i talenti della nostra terra, in una cornice di festa e condivisione.”

Donatella Abbandonato, Direttrice del Coro L’Ottava Nota e Vice-Presidente Young Minds: 7

“Per il Coro L’Ottava Nota questo concerto rappresenta il culmine di un intenso lavoro di ricerca vocale e linguistica, che ha portato, già dai primi di Dicembre, diverse apparizioni in eventi sul territorio lucano.

Passare dal repertorio sacro e natalizio a quello sanremese richiede una grande versatilità che le nostre piccole coriste hanno affrontato con entusiasmo.

La vera emozione, però, resta la dimensione inclusiva: cantare sapendo di essere compresi da tutti, grazie alla traduzione di diversi brani in LIS, trasforma ogni brano in un messaggio universale di bellezza senza barriere.”

Un evento inclusivo e solidale.

“Natale in Allegria” conferma la sua forte vocazione sociale grazie alla collaborazione con l’associazione ANILIS.

Grazie al prezioso contributo del presidente Antonio Parente, i contenuti e le canzoni saranno tradotti in LIS (Lingua dei Segni Italiana), garantendo la piena fruibilità dell’evento alla comunità dei sordi.

L’iniziativa rientra nel calendario invernale “Bianca Stagione” del Comune di Tito e nel cartellone NATALIS LAETITIA 2025 (VIII edizione) promosso dalla Chorus Inside Basilicata – Federcori in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Basilicata e l’Associazione Musica Maggiore con la Direzione artistica dei Maestri Rocco Alessio Corleto e Carmine Lavinia.

L’evento gode inoltre del patrocinio gratuito del Comune di Pignola e di Pignola Turistica.

L’ingresso al teatro sarà libero e gratuito, ma con obbligo di prenotazione.

E’ possibile prenotare il proprio posto a sedere inviando un messaggio Whatsapp al numero 328.7657863, indicando il proprio Nome, Cognome e Numero di Telefono.