Nuova centenaria in Regione.

A compiere 100 anni è la signora Giammarino Rosa, nata a Rionero in vulture il 16 settembre 1923.

A festeggiarla con amore e gioia i figli, il genero, nuore, nipoti e pronipoti.

Un meraviglioso traguardo per la comunità di Rionero in Vulture e per tutta la regione.

Alla signora Rosa i nostri migliori auguri di buon compleanno.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)