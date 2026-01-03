Potenza, nuova sfida per ragazze della Pm Macchia. In bocca la lupo

Tempo di bilanci in casa Pm Gruppo Macchia Potenza al termine del girone di andata e a una settimana dall’avvio del ritorno e del 2026 che vedrà le rossoblù scendere in campo domenica 11 alla Cairo contro l’Accademia Benevento.

Una prima metà di stagione più che soddisfacente per la formazione di coach Marco Orlando che nelle prime otto gare di campionato ha raccolto 4 vittorie, tutte nel fortino della Caizzo e un totale di 11 punti che certificano l’ottimo lavoro del sodalizio rossoblù.

“Il punto di forza è stato il rendimento casalingo – analizza il tecnico Marco Orlando – , abbiamo dimostrato una forte capacità di sfruttare l’ambiente di casa e la contestuale difficoltà di replicare la stessa intensità e solidità in trasferta, un aspetto cruciale su cui lavorare”.

Di fronte un girone di ritorno altrettanto insidioso ma con sfide interessanti da giocare alla Caizzo:

“Il girone di ritorno ci vedrà impegnati in trasferte ostiche – aggiunge coach Orlando – , ma al contempo ci vedrà affrontare tutte le squadre di alta classifica alla Caizzo, ed è lì che dovremo sfruttare il fattore campo al massimo possibile”.

Il tecnico rossoblù è pienamente soddisfatto per il rendimento della sua squadra che, va ribadito, è una neopromossa della Serie C campana:

“C’è da lavorare tantissimo ma non posso dire di essere scontento del rendimento: siamo una neopromossa, con la medesima rosa della stagione precedente in Serie D, e trovarci al 5° posto unicamente dietro 4 corazzate ben allestite credo sia un posizionamento più che in linea con le aspettative.

Abbiamo avuto enormi difficoltà e ci siamo dedicati al lavoro ed alla nostra passione che ci muove per mantenere la testa bassa e fare il possibile.

Per me è vitale fare bene in questa seconda parte del campionato: come negli anni precedenti tengo tantissimo a centrare l’obiettivo salvezza concordato con la società e garantire alla Pm Volley e alla città di Potenza ancora un’altra stagione in Serie C come rappresentanti interregionali della pallavolo lucana”.

SETTORE GIOVANILE – Grande soddisfazione anche per il Settore Giovanile guidato da coach Elena Ligrani. Un 2025 importante e di livello, certificato con le vittorie nella stagione 2024/25 in Under 18 e Seconda Divisione e i secondi posti, comunque preziosi, con Under 16 e Prima Divisione.

I primi risultati della stagione 2025/26 sono più che positivi e che vedono la Pm Volley primeggiare in Prima Divisione (11 punti in 4 partite), Under 18 (12 punti in 4 partite), Under 16 (6 punti in 2 partite) e positivo anche il secondo posto nell’under 14. Risultati e posizionamenti che in ogni caso sono la conseguenza dell’ottimo lavoro degli staff tecnici e che certificano la crescita delle giovanissime leve rossoblù.