Potenza: per oltre 70 studenti dell’IPSIA “G. Giorgi” opportunità unica che li permetterà di toccare con mano le dinamiche di un ospedale. L’iniziativa

L’IPSIA “G. Giorgi” di Potenza ha avviato, in data 9 Dicembre 2025, un importante percorso di Formazione Scuola Lavoro presso l’AOR “San Carlo” di Potenza, coinvolgendo circa 78 studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinte dell’Indirizzo Servizi per la Sanità e L’Assistenza Sociale. Il percorso avrà la durata di tre settimane.

L’iniziativa offre agli studenti e alle studentesse un’esperienza diretta e immersiva nel settore sanitario, fondamentale per la loro crescita professionale e orientamento futuro.

Dichiara il Dirigente Scolastico Prof. Michele Carmine Nigro:

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità unica per i nostri ragazzi e permette loro di toccare con mano le dinamiche di un ospedale, sviluppando competenze trasversali e una visione chiara del percorso di studi e di vita”.

La docente referente della funzione strumentale FSL Prof.ssa Forenza Rosa e la docente tutor FSL Prof.ssa Giordano Maria, esprimono la loro soddisfazione per l’avvio di questo percorso di Formazione Scuola Lavoro, che rappresenta un’esperienza significativa, una sinergia tra teoria e pratica, essenziale per formare i professionisti di domani.

“Siamo convinte che questo percorso fornirà agli studenti le competenze e le abilità necessarie per affrontare con successo il mondo del lavoro”, affermano.

Gli studenti saranno coinvolti in attività di affiancamento nelle diverse Unità Operative dell’azienda ospedaliera, supportando il personale e acquisendo competenze in aree specifiche, come ad esempio: assistenza ai pazienti, igiene e sicurezza, comunicazione e relazione d’aiuto efficaci

Il Dirigente Scolastico e le docenti esprimono profonda gratitudine al Direttore Generale Dott. Giuseppe Spera, alla Dott.ssa Patrizia Vinci, al Dott. Vito Milione alla Dott.ssa Laura Cammarota dell’Ospedale San Carlo di Potenza per accogliere gli studenti durante il percorso di Formazione Scuola Lavoro.

Conclude il Dirigente Scolastico Prof. Nigro:

“Questo tipo di collaborazione rafforza il legame tra scuola e territorio, fondamentale per la crescita dei nostri giovani.

Siamo grati per l’opportunità offerta ai nostri studenti e siamo convinti che questo percorso sarà un successo”.