Finali Nazionali di Ginnastica Artistica: la città di Potenza brilla con ben 8 podi! Complimenti alle giovani atlete

Rimini, 5–8 dicembre 2025.

Si sono concluse a Rimini le Finali Nazionali di Ginnastica Artistica, uno degli appuntamenti più attesi del calendario federale, che ogni anno richiama migliaia di atlete provenienti da tutta Italia.

Quattro giorni di gare intense, emozionanti e di altissimo livello tecnico, che hanno visto anche la Basilicata brillare in modo straordinario grazie alla A.S.D. Giunegia.

La società potentina ha infatti portato a casa ben otto podi nazionali, un risultato di assoluto prestigio considerando l’elevatissimo numero di partecipanti e la presenza di realtà sportive molto più grandi e strutturate.

Un traguardo che riempie d’orgoglio l’intera regione Basilicata e, in particolare, la città di Potenza, rappresentata con professionalità, dedizione e spirito competitivo dalle ginnaste della Giunegia.

La presidente della società, Marina Zappacosta, esprime profonda soddisfazione per il percorso e i risultati ottenuti:

«Siamo immensamente orgogliosi di ciò che le nostre atlete hanno saputo realizzare.

Questo successo è il frutto di un lavoro costante, appassionato e altamente professionale svolto ogni giorno in palestra.

A nome di tutta la società desidero ringraziare la nostra direttrice tecnica, Giuliana Marsico, per la guida impeccabile e la visione sportiva che continua a far crescere la Giunegia a livello nazionale.»

Zappacosta estende i ringraziamenti anche all’intero staff tecnico:

Michele Martoccia, Giada Marsico, Neny Marsico, e tutti i collaboratori che contribuiscono in modo fondamentale al percorso delle giovani ginnaste.

Un’équipe coesa e competente che rappresenta il cuore pulsante di una realtà sportiva in continua crescita.

Le Finali Nazionali di Rimini si chiudono quindi con un bilancio straordinario per Potenza, confermando ancora una volta come impegno, sacrificio, metodo e passione possano portare una piccola realtà del Sud a competere — e vincere — tra le migliori d’Italia.

Per la Basilicata, per Potenza e per tutte le giovani atlete che sognano in grande, questi otto podi sono molto più che medaglie: sono un messaggio di forza, talento e possibilità.