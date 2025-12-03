Potenza per tutti: “rete sociale di contrasto alle povertà”. I dettagli

Sono stati il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, l’assessore alle Politiche sociali Anna Grieco e il dirigente dei Servizi alla Persona Giuseppe Romaniello a presentare l’iniziativa ‘Potenza per tutti – Rete sociale di contrasto alle povertà’ , nella sala conferenze del Palazzo della Cultura.

“Prosegue l’attività dell’Amministrazione comunale volta alla maggior valorizzazione delle pratiche e delle reti nell’area sociale, con la prossima pubblicazione dell’Avviso pubblico finalizzato all’istituzione di una rete sociale di contrasto alle povertà per la definizione e il coordinamento dei servizi di contrasto alla povertà, nella sua articolazione multidimensionale”.

Queste le parole dell’assessore Grieco sulla prossima iniziativa che, ha precisato il Sindaco si struttura come un’azione strategica finalizzata alla definizione e al coordinamento di una rete di servizi di contrasto alla povertà, affrontata nella sua articolazione multidimensionale, strutturata e integrata, tra il Comune di Potenza e i soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del contrasto alla povertà e dell’inclusione sociale al fine di garantire interventi coordinati e condivisi”.

La rete sociale ‘Potenza per Tutti – Rete sociale di contrasto alle povertà’ è un sistema aperto e inclusivo di istituzioni, organismi e enti del terzo settore, che ne disciplina finalità, area di interesse e campo di azione.

Ogni soggetto aderente garantisce una capacità propria di possedere e aggiornare le prerogative indispensabili a una proficua relazione di collaborazione per un’efficace governance della rete sociale. Pertanto, mette a disposizione del Comune di Potenza la propria pluriennale esperienza in materia di inclusione sociale a favore di persone a rischio marginalità sociale, economica, relazionale, occupazionale.

L’intento dell’Amministrazione comunale – prosegue l’Assessora Grieco – è quello di agire in funzione di facilitazione e di promozione del lavoro di rete, sulla base della consapevolezza di una funzione pubblica che chiama in causa le diverse realtà che compongono la comunità locale, all’interno di una dimensione collettiva di partecipazione attiva e di responsabilizzazione.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la prossima realizzazione della rete sociale – ha evidenziato l’assessore Grieco – dal momento che rappresenta per il territorio un’opportunità importante di promozione di tutte le possibili connessioni e sinergie a vantaggio della collettività.

Seppure i bisogni dei cittadini e i fenomeni di esclusione sociale siano in continuo cambiamento, la pianificazione e la programmazione delle politiche sociali sono azioni fondamentali per l’individuazione di risposte efficaci”.

“Il Comune di Potenza punta sulla comunità e i suoi attori e, per questo motivo, riconosce ai soggetti aderenti il ruolo di interlocutori e partner cruciali nella ricognizione dei bisogni e nella programmazione delle risposte socio-assistenziali e di comunità” ha concluso il dirigente Romaniello.