Potenza: “percorso pedonale al buio tra Rione Macchia Romana e Polo Universitario”. La denuncia

“È inaccettabile che uno dei percorsi pedonali più frequentati della città, quello che collega la fermata dei treni del Rione Macchia Romana al Polo Universitario e all’Ospedale San Carlo, sia ancora completamente al buio e in condizioni di assoluta insicurezza”.

A denunciarlo è il consigliere comunale della Lega Alfonso Nardella, che ha inviato una richiesta formale al Sindaco Telesca e all’Assessore Beneventi per sollecitare un intervento immediato.

“Ogni giorno centinaia di studenti, lavoratori e cittadini percorrono quel tratto, costretti a muoversi nell’oscurità totale. L’assenza di illuminazione – sottolinea Nardella – espone tutti a rischi gravissimi. A questo si aggiunge lo stato di degrado del terminal bus e la totale mancanza di luce presso la stazione di bike sharing e la fermata degli autobus presenti nell’area.”

Il consigliere della Lega chiede dunque “un intervento urgente per mettere in sicurezza l’intera zona, con l’installazione dell’illuminazione necessaria e la riqualificazione degli spazi pubblici”.

Nardella si è inoltre dichiarato disponibile a partecipare a un sopralluogo tecnico “per mostrare direttamente la gravità della situazione e individuare insieme le soluzioni più rapide ed efficaci”.

“È dovere dell’amministrazione – conclude Nardella – garantire condizioni minime di sicurezza nei luoghi quotidianamente attraversati dai cittadini. Su questo tema non è più possibile rimandare.”