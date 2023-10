Potenza: presto in servizio 20 Oss all’Azienda ospedaliera regionale. I dettagli

“Come promesso dal direttore generale dell’AOR San Carlo Giuseppe Spera, tra pochissimi giorni saranno immessi in servizio 20 operatori sociosanitari a tempo determinato in attesa dell’espletamento del concorso unico regionale.

Insieme all’ingresso dei quasi 100 Infermieri vincitori del concorso e ulteriori 10 stabilizzazioni e di molti altri professionisti e operatori che saranno stabilizzati ed assunti attraverso procedure concorsuali, questi operatori concorreranno a superare definitivamente le carenze di organico all’interno del nostro ospedale regionale.

Attraverso un confronto costruttivo e continuo con il management aziendale, la Cisl Fp ha ottenuto il risultato del rafforzamento degli organici in tutti i settori dell’azienda, perché la sanità è fatta dalle persone per le persone e solo in questo modo si possono aumentare la qualità e la quantità dei servizi offerti ai cittadini e la reale valorizzazione e gratificazione del personale”.

È quanto dichiara il segretario regionale del comparto sanità della Cisl Fp Basilicata Pierangelo Galasso.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)