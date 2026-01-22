Potenza pronta ad andare oltre i pregiudizi: protagonista questa giovane autrice e la sua bellissima storia. Non mancate!

Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 17:00, il Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà un incontro pubblico con la giovanissima autrice Melissa Moramarco, in occasione della presentazione del suo libro Oltre gli ostacoli.

Nonostante la giovane età, Melissa Moramarco firma un’opera intensa e matura, nata dal bisogno profondo di dare voce a ciò che spesso resta invisibile.

Oltre gli ostacoli è un racconto autentico che affronta in modo diretto e sensibile il tema della disabilità, attraversando fragilità, dolore e paure, ma mettendo al centro anche la forza silenziosa che permette di rialzarsi e andare avanti.

Pagina dopo pagina, il libro invita il lettore a guardare oltre le difficoltà e oltre i limiti imposti dagli eventi o dallo sguardo degli altri, per riscoprire il valore della persona, la dignità, il diritto a essere ascoltati e compresi.

La disabilità non è raccontata come un limite che definisce l’identità, ma come parte di un percorso umano complesso, fatto di consapevolezza, resilienza e desiderio di riconoscimento.

Oltre gli ostacoli è un libro che parla di inclusione, di crescita e di rinascita, e lancia un messaggio chiaro: gli ostacoli non definiscono chi siamo, ma possono diventare occasione di trasformazione.

Una lettura che emoziona, fa riflettere e apre spazi di dialogo necessari, soprattutto quando si parla di disabilità, fragilità e umanità condivisa.

Durante l’incontro dialogheranno con l’autrice:

Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza,

Carmen Paradiso, giornalista ed editrice, Mariagrazia Zaccagnino, giornalista.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto su temi sociali e culturali di grande attualità, raccontati con autenticità dalla voce di una giovane autrice capace di parlare a tutte le generazioni.

Di seguito la locandina con i dettagli.