Potenza, Prevenzione al centro: la Basilicata lancia lo screening gratuito per il tumore al polmone

“Perché non farlo?”. È il messaggio della campagna di screening del tumore al polmone presentata a Potenza, promossa dalla Regione Basilicata e coordinata dall’IRCCS Crob di Rionero in Vulture.

Con un investimento di 490mila annui del Fondo Sanitario Regionale, l’iniziativa è rivolta a una platea potenziale di circa 195mila cittadini lucani tra i 50 e i 74 anni con significativa esposizione al fumo.

Al centro del progetto c’è la TAC del torace a basso dosaggio, esame non invasivo in grado di intercettare lesioni tumorali in fase iniziale, quando le possibilità di cura sono molto più elevate.

In conferenza stampa, nella sala Inguscio, l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha sottolineato come questa azione di prevenzione sia un passo importante per rafforzare la diagnosi precoce e salvaguardare la salute dei cittadini.

Per aderire è sufficiente compilare il questionario sul sito www.crob.it o chiamare il numero dedicato. Si potrà eseguire gratuitamente lo screening sul territorio nelle strutture dello stesso Crob, dell’Asp, dell’Asm e dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo.

Testimonial dell’iniziativa e protagonista di uno spot di sensibilizzazione l’attore e comico Dino Paradiso, presente alla conferenza.

Moderatrice, la giornalista dell’Ufficio stampa della Giunta regionale, Mariagrazia Zaccagnino, che ha dialogato con l’assessore Latronico, il direttore generale per la Salute e Politiche per la Persona, Domenico Tripaldi, il direttore generale dell’Irccs Crob, Massimo De Fino, la coordinatrice scientifica dello screening polmonare, Maria Imma Lancellotti.