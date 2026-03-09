Potenza, pronto a riaprire questo distributore

Dopo un periodo di pausa dedicato al miglioramento e all’innalzamento della qualità dei servizi offerti, il distributore di carburante situato sul raccordo autostradale Sicignano–Potenza 05, al km 49+900 (area Motel Park), è pronto a riaprire ufficialmente le sue porte.
A partire da martedì 10 marzo 2026, l’impianto riprende la propria attività con una nuova gestione.
La riapertura segna l’inizio di una nuova fase, caratterizzata da importanti novità pensate per migliorare l’esperienza degli automobilisti e dei viaggiatori in transito.
Gli interventi effettuati durante il periodo di chiusura hanno riguardato l’ottimizzazione degli spazi, il potenziamento dei servizi e una rinnovata attenzione alla qualità.