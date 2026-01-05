Potenza pulita dopo Capodanno: “professionalità, senso del dovere e grande attenzione verso la città”

A seguito delle celebrazioni di Capodanno e del concerto svoltosi in piazza Mario Pagano, l’Amministrazione comunale di Potenza ha garantito un tempestivo ed efficace intervento di spazzamento e rimozione dei residui dei fuochi d’artificio da parte dell’Acta, interessando il Centro Storico e l’intera area urbana.

Per le operazioni sono state impiegate 43 unità operative e due spazzatrici, consentendo di ripristinare in poche ore il decoro e la piena fruibilità degli spazi cittadini.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento – dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Potenza, Michele Beneventi – a tutti gli operatori dell’Acta impegnati sul campo, che anche in una giornata festiva hanno lavorato con professionalità, senso del dovere e grande attenzione verso la città.

Un ringraziamento va anche a chi, a livello amministrativo e organizzativo, pianifica e coordina quotidianamente queste attività fondamentali per il decoro urbano».

L’assessore Beneventi sottolinea inoltre l’ottimo lavoro portato avanti da ormai otto mesi dal dottor Ignazio Petrone, amministratore unico della Municipalizzata, insieme ai suoi validi collaboratori: «In poco tempo è stata rimessa in moto un’azione concreta e innovativa a favore della città di Potenza, soprattutto in tema di conferimento e raccolta dei rifiuti, con risultati visibili e apprezzati dai cittadini».

«Fondamentale – conclude Beneventi – è la costruttiva collaborazione continua del Sindaco Vincenzo Telesca, che sostiene con convinzione le politiche ambientali e il percorso di miglioramento dei servizi, nella consapevolezza che il decoro urbano e il rispetto dell’ambiente rappresentano una priorità per l’intera comunità potentina».