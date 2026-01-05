ULTIME NEWS

Potenza, senso unico su Corso Umberto e nuovi percorsi bus: scattano le modifiche alla viabilità cittadina. I dettagli

5 Gennaio 2026

Una nota dell’Amministrazione Comunale di Potenza fa sapere:

“Si informa la cittadinanza che da oggi è entrato in vigore il senso unico su Corso Umberto.

Da domani mattina, alle ore 8:30, sarà attivo il servizio di navetta sostitutiva delle scale mobili, come da orari e fermate indicati nell’avviso Bus Miccolis.

Importante: Da oggi Via Mazzini e Corso Umberto sono interdette agli autobus extraurbani.

Si invitano gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo i propri spostamenti.

Grazie per la collaborazione”.