Potenza, senso unico su Corso Umberto e nuovi percorsi bus: scattano le modifiche alla viabilità cittadina. I dettagli

Una nota dell’Amministrazione Comunale di Potenza fa sapere:
“Si informa la cittadinanza che da oggi è entrato in vigore il senso unico su Corso Umberto.
Da domani mattina, alle ore 8:30, sarà attivo il servizio di navetta sostitutiva delle scale mobili, come da orari e fermate indicati nell’avviso Bus Miccolis.
Importante: Da oggi Via Mazzini e Corso Umberto sono interdette agli autobus extraurbani.
Si invitano gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo i propri spostamenti.
Grazie per la collaborazione”.