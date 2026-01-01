ULTIME NEWS

Potenza: questo Comune della provincia pronto ad affidarsi alla protezione della Madonna del Buon Cammino. Il programma dei festeggiamenti

1 Gennaio 2026

Come ogni nuovo anno a Venosa il 1 gennaio si festeggia la Madonna del Buon Cammino.

L’unione autisti della Madonna del Buon Cammino invita la cittadinanza a partecipare a un momento di fede, gioia e condivisione, nel segno di un messaggio semplice ma profondo: “Anche una piccola luce può illuminare la notte più buia.”.

Questo il programma previsto la giornata del 1 gennaio 2026:

  • Ore 10:00: Raduno in Via Tangorra;
  • Ore 11:00: Santa Messa presso la Chiesa Concattedrale di Sant’Andrea, celebrata da Mons. Ciro Fanelli;
  • Ore 12:15: Partenza del corteo verso Via Tangorra;
  • Ore 12:30: Benedizione degli automezzi.

Un’occasione per iniziare il nuovo anno insieme, affidando il cammino quotidiano degli autisti e non solo alla protezione della Madonna del Buon Cammino.

Di seguito la locandina con i dettagli.