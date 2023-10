Potenza, rapina in cartoleria! Colpita una donna

Accusato di aver fatto una rapina in una cartoleria in via della Chimica a Potenza, un uomo è stato fermato dalla Polizia.

Secondo quanto si apprende da rainews, l’uomo – che non era armato – stava cercando di rubare del materiale, ma è stato notato da una dipendente, che è stata colpita, senza riportare particolari ferite.

Per accertamenti, la donna è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Poco dopo il furto, l’uomo è stato rintracciato e fermato dalla Polizia.a

