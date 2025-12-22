Potenza rende onore al ballerino Claudio Coviello: vanta una carriera tra le più prestigiose nel panorama internazionale. Il riconoscimento

Si terrà martedì 23 dicembre alle ore 19, nella Sala degli Specchi del teatro Stabile, in piazza Mario Pagano, la cerimonia per il conferimento dell’Encomio della Città di Potenza al danzatore Claudio Coviello.

Il Sindaco del capoluogo Vincenzo Telesca e l’assessore alla Cultura Roberto Falotico consegneranno la pergamena celebrativa al Primo “Ballerino del Teatro alla Scala di Milano, unico italiano a essere candidato al Premio Benois de la Danse 2014, si è esibito sul palco del Teatro Bol’šoj.

Danzatore provetto, vanta una carriera tra le più prestigiose nel panorama internazionale.

Per aver reso onore a Potenza, città che gli ha dato i natali, rappresentando l’eccellenza assoluta nel mondo dell’arte coreutica”, questo il testo della motivazione.

“Un figlio di questa terra che porta sui palcoscenici di tutto il mondo il nome di Potenza, non può che ricevere la nostra più profonda e convinta riconoscenza e l’encomio della città è il modo migliore per attestarlo”, così si esprime il Sindaco.

“Umiltà, talento, determinazione sono tra le caratteristiche che fanno di Claudio Coviello una delle massime espressioni dell’arte della danza della nostra nazione.

E’ per noi un orgoglio e con la cerimonia odierna riteniamo di poterlo esprimere nel modo migliore”, evidenzia l’assessore Falotico.

Nato a Potenza, si trasferisce a Roma nel 2002, dove inizia gli studi nella Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera diplomandosi nel 2009.

Nel 2010 entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dove partecipa alle produzioni di repertorio e alle nuove creazioni, nelle rappresentazioni al Teatro alla Scala e nel corso delle tournée.

Ha danzato in Il lago dei cigni (Rudolf Nureyev), Le Spectre de la rose (Michail Fokin), Raymonda diPetipa-Glazunov (Jean de Brienne), Sogno di una notte di mezza estate di George Balanchine (Oberon), Giselle (Albrecht), Concerto DSCH di Alexei Ratmansky, Onegin di John Cranko (nel ruolo di Lenskij).

Nel dicembre 2012 viene nominato Solista e dal dicembre 2013 è Primo Ballerino del Teatro alla Scala.

Nel suo repertorio entrano Notre-Dame de Paris di Roland Petit(Quasimodo), Il lago dei cigni di Nureyev (Siegfried), Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan (Romeo) e L’histoire de Manon (Des Grieux).

Prende parte ai balletti:

di Alexei Ratmansky (Russian Seasons; La Bella addormentata nel bosco, nel ruolo dell’Uccello azzurro e del principe Désiré; Il lago dei cigni, nel ruolo di Siegfried),

di George Balanchine (Jewels – coppie principali di Emeralds e coppia principale di Rubies; Symphony in C coppia principale del terzo movimento),

di Roland Petit (Pink Floyd Ballet e Le Jeune homme et la Mort),

di Rudolf Nureyev (Don Chisciotte, nel ruolo di Basilio e La Bella addormentata nel bosco Principe Désiré e Uccello Blu),

di Nacho Duato (Lo schiaccianoci, Principe/Schiaccianoci),

di Heinz Spoerli (tra gli interpreti principali di Cello Suites e Goldberg variationen);

è Don Giovanni in Il giardino degli amanti di Massimiliano Volpini. In La Dame aux camélias di John Neumeier è nel ruolo di Armand Duval;

è tra i protagonisti della creazione di Aszure Barton Mahler 10, di Woolf Works di Wayne McGregor (Evans in I now, I then e Becomings) e di Le Corsaire di Anna-Marie Holmes (Alì lo schiavo).

Interpreta il ruolo di Aminta in Sylvia di Manuel Legris, titolo inaugurale della Stagione 2019-2020 di Balletto alla Scala, Sarcasmen (Hans van Manen), Le combat des anges(Roland Petit).

Per la serata ‘A riveder le stelle’ è tra gli interpreti di Verdi Suite, creazione di Manuel Legris;

per ‘Grandi Momenti di Danza’ interpreta Le Spectre de la rose, in ‘Omaggio a Nureyev’ un assolo da Manfred e in ‘Serata Grandi Coreografi’ la mazurka da Suite en blanc di Serge Lifar e riprende Le combat des anges.

Nelle recite di ‘La Scala in città’ danza il passo a due da Il lago dei cigni. Per La bayadère di Rudolf Nureyev, titolo inaugurale della Stagione 2021-2022, interpreta il ruolo di Solor, che riprenderà anche nel 2024, e in Jewels di George Balanchine riprende il ruolo nella coppia solista di Rubies e di Emeralds.

Per la produzione di Wayne McGregor AfteRite+LORE è nel cast di apertura della creazione LORE e di AfteRite .

Per Lo schiaccianoci di Rudolf Nureyev, titolo di apertura della Stagione di Balletto 2022-2023, debutta nel ruolo protagonista del signor Drosselmeyer/Il Principe, che danzerà anche nella ripresa del 2024-2025. Nella serata Dawson/Duato/Kratz/Kylián è tra i protagonisti della creazione Solitude Sometimes (Philippe Kratz) e Bella Figura (Jiří Kylián). In Le Corsaire di Manuel Legris interpreta il ruolo di Birbanto.

Per ‘Serata William Forsythe – Blake Works V’ è tra i protagonisti di Blake Works I. Nella ripresa di Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan del giugno/luglio 2023 torna in scena nel ruolo protagonista di Romeo e nel settembre 2023 nel ruolo di Siegfried in Il lago dei cigni, coreografia di Rudolf Nureyev.

A novembre riprende il ruolo di Lenskij per Onegin di John Cranko. Prende parte alla produzione Coppélia, nuova creazione di Alexei Ratmansky che ha inaugurato la Stagione di Balletto 2023-2024, debuttando nel ruolo protagonista di Franz .

Per il trittico Smith/León e Lightfoot/Valastro è tra i protagonisti di Reveal di Garrett Smith e di Memento, creazione di Simone Valastro. Nella terza edizione di Gala Fracci interpreta il ruolo di James nel passo a due dal secondo atto de La Sylphide di August Bournonville.

Per L’histoire de Manon del luglio 2024 riprende il ruolo di Des Grieux danzando con Myriam Ould-Braham, étoile dell’Opéra di Parigi e per La Dame aux camélias di John Neumeier riprende il ruolo di Armand Duval danzando con l’artista ospite Alina Cojocaru.

Per il Trittico Balanchine / Robbins danza il ruolo ‘Brown’ in Dances at a Gathering.

Riceve il Premio Danza&Danza come artista emergente per la stagione 2011. Nel settembre 2013 viene nominato ‘Danzatore italiano dell’anno’ nella 41° edizione di ‘Positano premia la danza – Léonide Massine’.

Viene proclamato ‘Danzatore dell’anno 2013’ dalla rivista online giornaledelladanza.com.

Unico italiano a essere candidato al Premio Benois de la Danse 2014, si è esibito sul palco del Teatro Bol’šoj.

Riceve il premio Danza&Danza 2019 nella categoria Migliori interpreti dell’anno.

