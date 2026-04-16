Potenza, al via Sabato e Domenica la presentazione ufficiale della nuova “KIA EV2” presso la concessionaria Motor France. Ecco i dettagli

Motor France, concessionaria ufficiale Kia per la Basilicata, annuncia il debutto della nuova Kia EV2, il nuovo modello 100% elettrico della gamma Kia pensato per la mobilità quotidiana.

L’evento si terrà nel weekend di Sabato 18 (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) e Domenica 19 (dalle 10:00 alle 13:00) presso la sede KIA – Motor France di Potenza, in via dell’Edilizia 21, dove sarà possibile conoscere da vicino la nuova EV2 e scoprirne tutte le caratteristiche.

La Kia EV2 si presenta come un’utilitaria elettrica di nuova generazione, compatta e versatile, progettata per garantire la massima praticità negli spostamenti urbani.

Il modello unisce dimensioni adatte alla città, comfort di guida e tecnologia moderna, con un’autonomia fino a 453 km.

Nel corso delle due giornate sarà possibile effettuare test drive con i consulenti Motor France e ricevere informazioni sul veicolo e sulle condizioni dedicate previste per il lancio, con un extra sconto riservato all’evento.

L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati presso la sede Motor France di Potenza.