Ruoti: manifestazione di interesse per la gestione della Villa Comunale

Si comunica che il Comune di Ruoti ha indetto una procedura pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento in concessione della gestione e custodia della Villa Comunale “Palatucci”.

L’obiettivo è garantire la valorizzazione di questo importante spazio cittadino attraverso un servizio completo che comprende:

– Concessione del chiosco-bar per somministrazione di alimenti e bevande.

– Servizio di custodia, pulizia e manutenzione delle aree gioco e dei servizi igienici.

– Cura del verde (sfalcio prati e manutenzione botanica).

Scadenza presentazione domande: ore 12:00 del 27/04/2026

Sopralluogo: Obbligatorio (da effettuarsi prima dell’istanza).

Contatti tecnici: gareruoti2024@pec.it (chiarimenti entro il 24/04).

Si invitano gli operatori interessati a consultare il bando integrale e i relativi allegati (Capitolato, P.E.F. e planimetrie) disponibili al link sottostante per verificare tutti i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione.