Potenza: “Speriamo che Caiata non abbia scambiato la partita della sanità lucana con una partita di calcio”! Le accuse

“Ascoltare le dichiarazioni dell’onorevole Caiata, rilasciate in occasione del Consiglio comunale aperto tenutosi a Potenza sul destino del San Carlo, preoccupano e ci lasciano interdetti”.

Lo dichiarano i consiglieri Braia (Ab) e Cifarelli (Pd), i quali aggiungono:

“Speriamo che l’onorevole non abbia scambiato la partita della sanità lucana con una partita di calcio e piuttosto torni, o cominci, a pensare e agire da rappresentante delle istituzioni di tutti i cittadini e le cittadine della Basilicata e non solo da presidente e tifoso del calcio di Potenza città.

Trasformare tutti gli ospedali di Basilicata in presidi territoriali e accentrare tutto al San Carlo di Potenza significa non avere la benché minima idea di cosa sia la Basilicata, di come sono strutturati i presidi, di come sono distribuite le professioni mediche sul territorio e di quali servizi necessitano i cittadini lucani.

Sarà molto interessante ascoltare martedì prossimo la relazione in Consiglio regionale dell’assessore Rocco Leone in merito, finalmente forse lo scopriremo, all’idea e alla proposta programmatica relativa alla sanità lucana. Soprattutto per scoprire, anche, se coincide con l’idea del leader di uno dei partiti alleati della maggioranza e con quella del suo collega Gianni Rosa che siede con lui in Giunta regionale

Efficientare, riorganizzare e potenziare non vuol dire tagliare, umiliare, annullare, destrutturare quanto realizzato in questi anni, a maggior ragione nei centri di eccellenza riconosciuti, quali l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera che con Policoro ha un potenziale attrattivo enorme di pazienti extraregionali e a cui va garantita l’autonomia organizzativa e investimenti adeguati”.