Potenza: strada chiusa per lavori! Ecco cosa cambierà per gli automobilisti

Il Comune di Potenza fa sapere che:

“Con ordinanza numero 243, l’ufficio Mobilità ha disposto la chiusura della corsia di via Ciccotti che costeggia la Caserma Lucania dal 22 Luglio al 30 Agosto 2019.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire al Comando Legione Carabinieri ‘Basilicata’ (che ha avanzato formale richiesta di occupazione suolo pubblico) di far eseguire lavori di messa in sicurezza della copertura dell’edificio B della Caserma Lucania.

L’ordinanza fa seguito a un sopralluogo effettuato dall’assessore alla Viabilità Giuseppe Pernice, dal vicesindaco Antonio Vigilante, dall’ufficio Mobilità comunale e dal Comando Carabinieri, finalizzato a valutare le migliori condizioni possibili per assicurare la circolazione veicolare e pedonale nelle zone prossime a quella interessata dall’intervento.

L’ordinanza istituisce il doppio senso di circolazione, sempre dal 22 Luglio al 30 Agosto 2019, sulle restanti due corsie di via Ciccotti, che fronteggiano la Caserma Lucania.

Per agevolare il deflusso dei veicoli provenienti dalla rotatoria via Cavour-via Mazzini e quelli provenienti da via Lazio – via Sicilia, sarà predisposta apposita segnaletica, a cominciare dalla zona di Macchia Romana”.