Potenza: tre giorni tra giardinaggio, memoria e impegno sociale. L’appuntamento

Torna l’appuntamento con la mostra mercato della floricoltura a Piazza Matteotti. Dal 1° al 3 maggio, la XII edizione di Città in Fiore riapre gli stand per offrire alla città non solo piante e fiori stagionali, ma uno spazio di incontro e riflessione.

​L’iniziativa, che rientra nel programma del Maggio Potentino, conferma la sua formula fatta di laboratori gratuiti per imparare a prendersi cura del verde e momenti dedicati a temi che toccano da vicino la sensibilità della cittadinanza.

A guidare l’organizzazione è il nuovo Presidente della Pro Loco Potenza, Mario Trillo, che sottolinea come questa edizione rappresenti un passaggio di testimone naturale, fondato sulla condivisione di un percorso già tracciato:

“Essere alla guida della Pro Loco in occasione di un evento così sentito è prima di tutto un atto di responsabilità verso la nostra comunità.

Non si tratta di inaugurare un nuovo corso, ma di proseguire con umiltà un lavoro iniziato da chi ha amato profondamente questa città.

Il nostro pensiero va ad Antonio Barbalinardo, Antonietta Priore e Vincenzo Piro: amici che hanno costruito questa manifestazione con passione e sacrificio.

Il nostro impegno è semplicemente quello di onorare il loro lascito, mantenendo vivi quei valori di accoglienza e solidarietà che hanno sempre reso speciale ‘Città in Fiore'”.

Il programma si snoda tra attività pratiche e appuntamenti di condivisione:

​Laboratori: ogni giorno esperti del settore mostreranno come rinvasare e curare le piante da balcone, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al riciclo.

​Sabato 2 maggio (ore 18:30): Presso la Galleria Civica si terrà l’incontro “Ritrovarsi sempre”. Un momento per ricordare gli amici scomparsi e riflettere, attraverso una sfilata a tema floreale, sul dramma dei femminicidi.

​Solidarietà: prosegue il sostegno alla Fondazione Alessandra Bisceglia – W Ale, per trasformare l’evento in un’occasione di aiuto concreto alla ricerca medica pediatrica.

​L’invito ai cittadini è quello di partecipare per riappropriarsi di uno spazio comune e sostenere un’iniziativa che, da dodici anni, prova a rendere Potenza un posto più gentile e accogliente (testo a cura degli organizzatori).

Di seguito la locandina con i dettagli.