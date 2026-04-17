A Potenza un’intera serata per dire no a questa dipendenza. Il fitto programma

Sarà un’intera serata dedicata alla prevenzione, quella di “…E-BREZZA DI VITA. Alcohol Prevention Day”, in programma sabato 18 aprile 2026 dalle 17.30 nel centro storico di Potenza, tra la Galleria Civica, Largo Pignatari e Piazza Matteotti.
L’iniziativa rientra tra le attività di sensibilizzazione promosse dal progetto “Il filo della ragnatela”, sostenuto da Fondazione con il Sud, ed è co-organizzata con il Serd Potenza e l’Asp Basilicata, con il patrocinio del Comune di Potenza.
Il fitto programma prevede:
- nella Galleria Civica i contributi di Tamburi dei briganti, Gruppo zumba di Emanuela di Leva, Storia di dipendenza a cura di Gommalacca Teatro, Proiezioni di videoclip degli studenti del Liceo delle Scienze Umane “E. Gianturco” e dell’Orchestra Maldestra e Consulta Giovanile;
- Orchestra Maldestra, Rocco Fiore, Renato Pezzano del gruppo musicale Musicamanovella, Sista Clau, Antonio P..
- Nelle piazze si svolgeranno attività di educativa di strada nell’ambito dei Progetti “Telemaco” e “Il Filo della Ragnatela”, l’esibizione della Trampoliera Miriam Messina e i banchetti informativi a cura delle associazioni Famiglie Fuorigioco, Aicat, Apcat, Alcolisti Anonimi, Alanon.
Di seguito la locandina con i dettagli.