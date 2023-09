Potenza: “Troppe vie troppo spesso cadono nel buio all’improvviso”! La denuncia

In una nota il consigliere comunale e Coordinatore Cittadino di Forza Italia di Potenza, l’avv. Matteo Restaino, ha espresso solidarietà a tutti i cittadini delle vie e zone di Potenza purtroppo lasciate al buio in queste settimane.

Sulla pubblica illuminazione, ha dichiarato il coordinatore azzurro, è tempo di fatti.

Ha continuato Restaino:

“Occorre -se necessario- rivedere qualcosa nella gestione del problema.

Troppe vie e troppo spesso cadono nel buio all’improvviso.

La pubblica illuminazione non è solo servizio primario per i cittadini, ma anche dovere di tutela e valore aggiunto alla sicurezza -anche solo quella percepita- del cittadino.

Su sollecitazione di diversi cittadini ho personalmente constatato la effettività e gravità delle carenze di illuminazione in alcune zone della città, a partire dai problemi che si erano riscontrati sul tratto finale di via Ciccotti (che ricordo conduce al nosocomio di Potenza) alla parte terminale di via del Gallitello che sale nel “nuovo” quartiere (ampliatosi) di via dei Molinari, tanto per citare casi più eclatanti.

Su questo occorre accelerare da parte dell’amministrazione comunale ed ove occorra prendere tempestive ed adeguate contromosse al problema, creando e/o migliorando le buone pratiche, anche quelle relative a segnalazione ed interventi.

Dispiace aver verificato il ritardo con cui ci si è attivati per risolvere un problema atavico della Città rispetto alle sollecitazioni esplicite che il Gruppo di Forza Italia aveva posto all’attenzione dell’assise comunale sin dalla mozione depositata in Consiglio Comunale l’ormai lontano 4 gennaio 2021 (avente ad oggetto P.R.I.C. – Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale- e Piano illuminazione comunale).

Va, per contro, comunque dato ampio merito al Sindaco ed agli Assessori competenti di aver attivato -rispetto al passato- finalmente la manutenzione straordinaria e l’ adeguamento del sistema pubblico di illuminazione comunale tramite le procedure che hanno portato la City Green Light, da aprile scorso, ad occuparsi degli interventi in città.

Dalle segnalazioni ricevute e da ciò che apprendo dai giornali parrebbe stranamente che da tale data le operazioni di pronta risoluzione dei problemi abbiano visto una dilatazione dei tempi di risoluzione.

Ritengo, tuttavia, che la celerità di un servizio segnalazione talvolta (i numeri del gestore esterno parrebbero evidenziare, almeno nella fascia temporale immediatamente successiva all’entrata in esercizio, ossia il richiamato 1 aprile 2023, una risposta in 2/3 giorni) -come nel caso di specie- si scontra con la vetustà degli impianti che non consentono pronti interventi risolutori.

Per tali ragioni, solleciteremo gli assessorati competenti a doverose ulteriori riflessioni per tentare di dare, non a mezzo annunci stampa, come qualche esponente della opposizione ritiene, ma tramite azioni concrete, ulteriore impulso alla risoluzione del problema in città, sempre e solo con lo spirito collaborativo e fattivo che contraddistingue l’operato di Forza Italia”.

