Potenza, un ambulatorio per curare le persone affette da fibromialgia: “giusto che le Istituzioni offrano il proprio sostegno”

“Un ambulatorio per curare le persone affette da fibromialgia”: ad annunciarlo l’assessore regionale alla Sanità Rocco Leone nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ‘Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia’, tenutasi nella sala conferenze del Palazzo della Cultura, in largo Pignatari.

Insieme all’assessore Leone, presenti:

il vicesindaco Antonio Vigilante;

l’assessore alle Politiche sociali, Fernando Picerno;

l’assessore regionale Gianni Rosa;

la referente per la Basilicata del Comitato Fibromialgici Uniti – Italia, Rosaria Marino.

L’assessore Picerno ha spiegato:

“Si stima che possano essere circa due milioni le persone affette da questa patologia in Italia, ed è giusto che le Istituzioni offrano il proprio sostegno a coloro che convivono quotidianamente con i sintomi che la malattia comporta”.

Il vicesindaco Vigilante, ha sottolineato come:

“pur non avendo una delega specifica, ho avuto modo di conoscere e interessarmi da vicino alle vicende che riguardano le persone affette da fibromialgia, già dal 2016, verificando come la mancanza di un riconoscimento formale di questa malattia cronica e spesso invalidante, da parte del Sistema Sanitario Nazionale, comporti una serie di difficoltà, da quella dell’onere del costo dei farmaci, a quanto attiene ai permessi lavorativi.

Stiamo distribuendo presso le sedi comunali, a cominciare dall’Urp di piazza Matteotti, moduli da compilare, attraverso i quali formalizzare la richiesta al Ministero del riconoscimento di tale patologia”.

L’assessore Rosa, per parte sua, si è soffermato su come già dal 2016 ebbe a impegnarsi:

“presentando una specifica mozione in Consiglio regionale, a seguito della quale l’anno successivo si giunse alla promulgazione della Legge regionale 32/2017, unica in Italia ad affrontare organicamente la materia.

Da allora, evidentemente non c’è stata la sufficiente sensibilità per dar seguito a quanto previsto nella norma.

L’attuale governo regionale, grazie alla concretezza delle scelte poste in essere, è passato dalle parole ai fatti evitando che il provvedimento continuasse a giacere in un cassetto.

La Regione non ha competenze specifiche in materia, ma può e deve essere vicina a chi soffre, come in questo caso, per una malattia molto dolorosa”.

A chiudere gli interventi l’assessore Leone che ha annunciato:

“l’apertura dell’ambulatorio per persone affette da fibromialgia all’interno del reparto di Reumatologia dell’ospedale San Carlo, di Potenza”.

Ricordo come in un incontro con i rappresentanti delle persone con fibromialgia, mi fosse stato rivolto l’appello: ‘Aiutateci a soffrire di meno’.

Da quella esigenza siamo partiti, essendo in presenza di una patologia che a pieno titolo rientra tra le malattie immunologiche e reumatologiche.

Il suo riconoscimento è importante, ma rimane prioritaria la cura attraverso terapie antalgiche che consentano una migliore qualità della vita.

Circa 2.500 i lucani che ne soffrono, con conseguenti costi sociali.

Siamo accanto alle persone che soffrono e il Comune di Potenza ci garantisce un importante supporto”.