Potenza: “Una delle strade più trafficate della città è diventata una discarica a cielo aperto”. Ecco le foto

A Potenza si torna a parlare di decoro e di rifiuti abbandonati.

Ecco quanto denunciano alcuni cittadini:

“In via Giovanni XXIII, una delle strade più trafficate della città che collega da una parte l’ospedale e l’università e dall’altra il rione Betlemme (quindi le uscite autostradali di Potenza est e Potenza Bocaletto), attraversando i rioni Sant’Antonio la Macchia e soprattutto Macchia Romana, è diventata una discarica a cielo aperto.

Si potrebbe attivare il porta a porta anche in questi 500 metri, visto che viene effettuato anche nelle zone limitrofe?

Nonostante quest’area sia videosorvegliata, qualcuno può prendere provvedimenti contro questi incivili?

Si potrebbe trovare un altro posto dove mettere i bidoni, se proprio non si può fare la differenziata porta a porta?

Qualcuno vuol far capire ai cittadini, che arrivano da qualsiasi zona della città e dei paesi limitrofi per conferire qui i propri rifiuti, che questi bidoni in teoria sono ad uso esclusivo dei residenti?”.

Questi sono i quesiti che si pongono alcuni cittadini ormai stanchi di questa situazione.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)