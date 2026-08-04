Potenza, Via Anzio: “Buio e velocità mettono a rischio i cittadini”. La denuncia

“La sicurezza non si rinvia, né si affronta solo dopo un incidente.”

Con queste parole Alfonso Nardella, capogruppo Lega in Consiglio Comunale, annuncia di aver protocollato una richiesta urgente al sindaco Vincenzo Telesca, agli assessori competenti e al Comando della Polizia Locale, per sollecitare interventi immediati lungo Via Anzio.

“Ogni giorno residenti e cittadini segnalano una situazione preoccupante: veicoli che sfrecciano a velocità elevate, anche in orario serale e notturno, su tratti scarsamente illuminati dove attraversare diventa pericoloso.

Via Anzio è un’arteria centrale per la mobilità cittadina, e su questo l’Amministrazione ha una responsabilità politica precisa: garantire condizioni di sicurezza adeguate.”

La richiesta individua tre interventi prioritari ovvero:

il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali e ai tratti più bui;

l’installazione di dossi o altri dispositivi di rallentamento della velocità;

il rafforzamento dei controlli della Polizia Locale, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Conclude Nardella:

“Non servono promesse generiche, ma provvedimenti concreti e tempi certi.

La maggioranza non può limitarsi a prendere atto delle criticità: deve intervenire prima che una situazione già pericolosa produca conseguenze più gravi.

Come opposizione vigileremo affinché questa richiesta non resti chiusa in un cassetto.

Chiediamo al Comune di comunicare rapidamente quali interventi intende adottare e con quale tempistica: la tutela di chi vive e percorre Via Anzio deve diventare una priorità immediata dell’Amministrazione”.