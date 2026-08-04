Tito rende omaggio a Lorenzo Ostuni: due giorni tra simboli, memoria e riti immersivi. Ecco il programma

Un ponte tra il passato profondo della nostra terra e le domande del futuro, evocato attraverso l’inconfondibile universo simbolico di Lorenzo Ostuni.

Il 10 e l’11 Agosto 2026, l’incantevole Giardino di Palazzo Laurini a Tito farà da cornice a due appuntamenti imperdibili, riuniti sotto l’emblema “In Onore di Lorenzo Ostuni”, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Laurini – Istituto del Simbolo Lorenzo Ostuni con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Tito.

Non una semplice commemorazione, ma una vera e propria esperienza immersiva e rituale, pensata per coinvolgere attivamente gli spettatori e trasformare il patrimonio culturale lucano in materia viva e fortemente suggestiva.

A inaugurare la due-giorni, Lunedì 10 Agosto alle ore 17:00, sarà la performance curatoriale de La Compagnia del Biodramma intitolata “I Messaggeri della Memoria”.

Ispirata al sistema simbolico elaborato da Ostuni, l’iniziativa si struttura come una passeggiata esperienziale attraverso cui i partecipanti saranno guidati a rievocare la memoria degli antenati, interrogarne il passato per cercare indicazioni sul presente e prepararsi con maggiore consapevolezza alle trasformazioni del nostro mondo.

Il giorno seguente, Martedì 11 Agosto alle ore 18.30, andrà in scena l’appuntamento “L’Eredità Sommersa – Il primo rito dell’attraversamento”.

Protagonisti della serata saranno Emilio Pompeo, nella veste eclettica di chef narrante, ideatore e drammaturgo, e Giuseppina Anna Laurino, curatrice della ricerca archivistica.

L’incontro si preannuncia come un’esplorazione profonda e poetica dei patrimoni dimenticati o custoditi nell’ombra, intrecciando parola, rito e percezione sensoriale per offrire una fruizione teatrale e culturale fuori dai soliti schemi.

L’evento rappresenta una preziosa occasione per riscoprire Tito e il suo patrimonio storico-artistico sotto una luce nuova, ponendosi come un faro per il turismo culturale e d’esperienza della Basilicata.

Gli appuntamenti si terranno presso il Giardino di Palazzo Laurini a Tito il 10 Agosto alle ore 17:00 e l’11 Agosto alle ore 18.30.

Trattandosi di un percorso a carattere immersivo a numero limitato, la prenotazione è obbligatoria.

Ecco i dettagli dell’evento.