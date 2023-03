Potenza: visite specialistiche gratuite per i cittadini. Ecco i dettagli

Si terrà Sabato 1 aprile alle ore 9.30 presso il centro Caritas “A Casa di Leo” in c/da Bucaletto a Potenza la terza giornata di prevenzione delle patologie cardiologiche in un vasto e prezioso programma di attività promosse in collaborazione con il Lions Club Potenza Duomo.

Così il direttore di Caritas diocesana di Potenza – Muro L – Marsico N, Marina Buoncristiano:

“In un momento di complessità economica e di difficoltà per accedere alle prestazioni mediche è prioritario evitare la nota emarginazione sanitaria e la rinuncia alla cura e alla prevenzione.

Con tutto il mio cuore è un percorso di buona salute, di sensibilizzazione sui fattori di rischio e di prossimità con il sostegno di un eccellente staff di medici e infermieri“.

Di seguito la locandina con i dettagli.

