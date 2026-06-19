Stop alle truffe telefoniche: scatta la rivoluzione che cancella i contratti energetici illegittimi

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del dott. Canio D’Andrea, Presidente Adoc (Associazione Difesa e Orientamento Consumatori) Basilicata:

“Da oggi, 19 giugno, scatta una rivoluzione contro il telemarketing selvaggio nel settore dell’energia: una telefonata commerciale non autorizzata comporterà la nullità diretta del contratto di luce o gas.

Con il nuovo articolo 51 del Codice del Consumo (Legge n. 49/2026), se il contatto commerciale iniziale è illegittimo, l’accordo decade automaticamente.

La legge introduce il divieto generale di promozioni via telefono o sms, salvo che il consumatore non abbia richiesto spontaneamente il contatto o sia un già cliente con consenso esplicito e tracciabile.

Inoltre, gli operatori avranno l’obbligo di utilizzare numeri univoci e identificabili, eliminando le chiamate anonime.

Si ribalta così l’onere della prova: non basterà più dimostrare che il cliente ha detto “sì”, ma sarà l’azienda a dover documentare la legittimità e la legalità della telefonata a monte.

In caso di violazione, oltre alla nullità del contratto, l’utente potrà attivare la conciliazione ARERA e segnalare l’abuso a Garante Privacy e AGCOM.

L’ADOC invita tutti i cittadini a non subire e a difendersi da contratti forzati. I nostri esperti sono pronti a verificare la regolarità delle chiamate e ad avviare le procedure di annullamento.

Per assistenza, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Potenza Centro Sociale Malvaccaro e Matera via degli Aragonesi“.