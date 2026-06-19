Maratea la tartaruga “Sal” riconquista la libertà! Buona vita

Sal è arrivato al CRTM di Policoro il 28 febbraio 2026 in condizioni critiche: un amo e una lenza erano rimasti incastrati all’interno del suo esofago, mettendo seriamente a rischio la sua sopravvivenza.

Fa sapere il l’Oasi WWF di Policoro:

“Grazie al Tempestivo intervento dei medici della Sea Turtle Clinic del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari dove opera il responsabile scientifico delle attività veterinarie del Progetto Tartarughe marine WWf Italia il Prof. A. Di Bello e dove in nostro Sal è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, e ai mesi di cure e monitoraggio successivi presso il nostro Centro, oggi questa splendida Caretta caretta è finalmente pronta a tornare a casa.

Il 24 giugno alle ore 10.30 presso il Lido L’Approdo Fiumicello di Maratea assisteremo a un momento speciale: la liberazione di Sal nel Mar Tirreno Meridionale.

Dietro ogni tartaruga che torna in mare ci sono mani che curano, occhi che osservano e cuori che non smettono mai di sperare.

Ma c’è anche un messaggio importante: gli attrezzi da pesca dispersi o abbandonati continuano a rappresentare una grave minaccia per la fauna marina.

Ringraziamo inoltre anche il wwf Taranto e tutte le persone che hanno provveduto alla staffetta di recupero delle tartarughe marine”.

Di seguito la locandina con i dettagli.