Precari in Basilicata: “si tengano concorsi pubblici nel più breve tempo possibile insieme ad assunzioni a tempo indeterminato”

“Solo grazie agli emendamenti proposti in Consiglio regionale dal centrosinistra i lavoratori in scadenza di Arlab, Arpab e delle Aziende sanitarie hanno oggi uno spiraglio per poter vedere prorogati i loro contratti di lavoro”.

E’ quanto asserito dai consiglieri del Partito democratico, Roberto Cifarelli e Mario Polese, di Avanti Basilicata Marcello Pittella e Luca Braia, di Prospettive lucane Carlo Trerotola.

Dicono i consiglieri del centrosinistra:

“La maggioranza che governa la Regione è talmente impegnata a seguire Salvini in improbabili proposizioni di altrettanto improbabili referendum sulla legge elettorale che non si accorge delle incombenze e dei veri problemi dei nostri concittadini”.

Il centrosinistra auspica che si tengano concorsi pubblici nel più breve tempo possibile insieme ad assunzioni a tempo indeterminato nel pubblico impiego, superando i problemi che non hanno reso possibile farli nel recente passato a causa del blocco delle assunzioni e dei tetti imposti alla spesa per il personale ma, nel frattempo, è importante che non si interrompano servizi fondamentali e che venga garantito il compenso ai lavoratori che in questi anni con sacrificio li hanno assicurati”.