“Riduzione spese di gas per i lucani a partire dal prossimo autunno: sia data priorità a questi cittadini”! I dettagli

“Qualsiasi misura si prefigga di contenere il vertiginoso aumento del costo della vita e gli spropositati rincari delle bollette energetiche deve essere salutata con positività.

Certamente va in questa direzione l’annuncio del Presidente Bardi di ridurre le spese di gas per le utenze lucane, a partire dal prossimo autunno”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Prospettive Lucane, Carlo Trerotola, sottolineando che:

“Per fare in modo, però, che l’auspicato risparmio sia effettivamente percepito nelle tasche e nei portafogli dei cittadini lucani occorre che al più presto il Consiglio regionale vari provvedimenti attuativi che rispondano concretamente alle esigenze della collettività e siano in grado di fornire forme di aiuto anche alle famiglie che, per motivi economici o per abitudini consolidate, utilizzano altre modalità per riscaldare le proprie abitazioni.

Mi auguro che nella definizione degli interventi applicativi dell’accordo sulle compensazioni ambientali non si faccia di tutta l’erba un fascio e sia data priorità ai percettori di redditi medio/bassi perché, come diceva don Lorenzo Milani, non c’è cosa più ingiusta che fare parti uguali fra disuguali”.

