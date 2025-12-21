Ritrovato il giovane Francesco Romano: era a Potenza. I dettagli

Una buona notizia.
Ritrovato il giovane di 15 anni, Francesco Romano.
Si era allontanato il 18 Dicembre 2025 da Santa Cesarea Terme (LE).
É stato ritrovato dal radiomobile della compagnia di Potenza in centro.
Dopo il grande successo della manifestazione estiva “I Colori del Folklore 2025”, che ha visto Pignola accogliere gruppi folklorici provenienti da tutto il mondo, l’Associazione…
Per il secondo anno consecutivo l’Istituto Comprensivo Spaventa Filippi ha promosso un’iniziativa di solidarietà che ha coinvolto l’associazione “Avanti gli Ultimi”, gli alunni, le famiglie…
Condizioni meteo piuttosto instabili sulle nostre regioni meridionali, stante il transito di una nuova circolazione depressionaria che darà luogo a precipitazioni sparse tra Basilicata, Molise…
Sarà in discussione da domani in Senato un emendamento alla legge di bilancio che potrebbe essere un passo decisivo verso la soluzione dell’emergenza del viadotto…
È stato un incontro insolito ma interessante quello svoltosi Sabato 20 all’osservatorio amatoriale “Annibale de Gasparis” di Castelgrande. Il tema della tavola rotonda era “Dal…
Il Natale al Borgo Laurenzanese entra nel vivo. Le danze si sono aperte sabato scorso con la degustazione del piatto tipico di Santa Lucia, “La…
“Nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi a Potenza nei giorni scorsi, è stata conferita al nostro concittadino 𝐔𝐛𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐚, Ispettore Capo della Polizia di Stato…
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il disegno di legge promosso dalla Direzione Infrastrutture che introduce modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 Settembre…
Ci sono volute oltre due ore e mezzo di tempo per realizzare a Pescopagano, in provincia di Potenza, un calzoncello ripieno di ceci, cacao e…
Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo “Busciolano”, in esecuzione del protocollo d’intesta stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e…
Il bonus autoimpiego per giovani under 35 rappresenta una misura di sostegno economico destinata a chi avvia una nuova impresa in ambiti considerati strategici dal…
Quest’oggi, 21 Dicembre, partirà l’Inverno Astronomico. Ma cosa significa? Ce lo spiegano gli esperti 3bmeteo che precisano: “Il solstizio d’inverno, dal latino solstitium, composto dalle…