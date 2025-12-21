Laurenzana saluta Patrizio Rispo, attore di “Un Posto al Sole”. Oggi gli zampognari e queste altre attività

Il Natale al Borgo Laurenzanese entra nel vivo.

Le danze si sono aperte sabato scorso con la degustazione del piatto tipico di Santa Lucia, “La Cuccía” seguita dal Concerto dell’ “Adriano Canosa Trio”, che ha deliziato con i migliori pezzi del cantautorato italiano.

Domenica sono sbarcate a Laurenzana le “Satin Dollz”, alla loro prima apparizione in Basilicata, per uno spettacolo bello e raffinato.

Ieri giornata interamente dedicata ai bambini.

Nel pomeriggio, laboratori didattici a cura dell’associazione IANG, successivamente grande animazione con gonfiabili ed intrattenimento.

I più grandi, invece, hanno potuto sottoporsi allo screening cardiologico ed hanno avuto l’opportunità di incontrare e salutare Patrizio Rispo, colonna portante di “Un Posto al Sole”, a Laurenzana per girare una delle sei puntate del suo nuovo programma “A pranzo da nonna”.

Ma il meglio deve ancora venire.

Spiega l’amministrazione comunale:

“Da stamattina, le vie del borgo ospiteranno gli zampognari con le loro tradizionali melodie.

Nel pomeriggio, ancora laboratori didattici per i più piccoli.

In serata, per chiudere la settimana, presso la Villetta Comunale, concerto di Rocco Fiore e Federico Falasca.

Laurenzana c’è. Laurenzana vive”.

Ecco le foto.